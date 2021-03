(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nuovo caso dial-19 in casa.Si tratta di un dirigente appartenente al gruppo squadra, che si trova adesso in isolamento domiciliare. Al momento, sono otto gli attualmente positivi al Coronavirus: quattro calciatori, due componenti dello staff tecnico, un dirigente ed un magazziniere. Di seguito, il comunicato diramato questa mattina del club pugliese sul proprio sito di riferimento."La S.S.1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati è stataunaal-19, di un dirigente appartenente al gruppo squadra. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. Attualmente sono otto gli attualmente ...

Advertising

WiAnselmo : Monopoli, riscontrata una nuova positività al Covid-19: sabato la sfida contro il #Palermo - Mediagol : Monopoli, riscontrata una nuova positività al Covid-19: sabato la sfida contro il #Palermo - MCalcioNews : Monopoli, riscontrata ulteriore positività al Covid-19 all'interno dello staff - NewsTuttoC : Monopoli, riscontrata ulteriore positività al Covid: è componente staff -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli riscontrata

Mediagol.it

1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati è statauna nuova positività al COVID - 19, di un dirigente appartenente al gruppo squadra. La Società ha prontamente ......telematica non autorizzata in quanto non collegata al sito dell'Azienda Autonomadi Stato. ... All'interno del locale, è stata altresìla presenza di diverse postazioni di Personal ...Nuovo caso di positività al Covid nel Monopoli, avversario dell'Avellino sabato scorso: questo il comunicato. La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test ...La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati è stata riscontrata una nuova positività al COVID-19, di un dirigente appartenente al gruppo squadra. La Società ha ...