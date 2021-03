Mobilità, vincolo quinquennale. Bisogna abolirlo da subito, non si possono separare le famiglie. Lettera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Libero Tassella SBC - vincolo quinquennale. Bisogna abolirlo da subito, non si possono separare le famiglie in pandemia. Lo si introduca già nel prossimo Decreto Legge. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Libero Tassella SBC -da, non silein pandemia. Lo si introduca già nel prossimo Decreto Legge. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità vincolo Mobilità, Fratelli d'Italia chiede a Bianchi l'eliminazione del vincolo quinquennale: 'Occasione per far vedere che il vento è cambiato' ... per venire incontro a migliaia di docenti che stanno vivendo questo periodo pandemico lontani dai propri affetti, Fratelli d ' Italia chiede di congelare per un anno il vincolo quinquennale. ...

