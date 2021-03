Miriam Dalmazio, dolcissima immagine del passato: un vero incanto, notate la somiglianza? (Di mercoledì 17 marzo 2021) La bellissima attrice Miriam Dalmazio e la dolcissima immagine del suo passato: un vero incanto, lo scatto tenerissimo, notate la somiglianza? Ha incantato e fatto innamorare il pubblico nei panni della dottoressa Margherita in “Dio ci aiuti”. Miriam Dalmazio è un’attrice giovanissima e talentuosa, dotata di una bellezza davvero raffinata e di un fascino indiscusso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 17 marzo 2021) La bellissima attricee ladel suo: un, lo scatto tenerissimo,la? Ha incantato e fatto innamorare il pubblico nei panni della dottoressa Margherita in “Dio ci aiuti”.è un’attrice giovanissima e talentuosa, dotata di una bellezza davraffinata e di un fascino indiscusso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

framale : RT @RBcasting: 'Il mio corpo vi seppellirà' dal 12 marzo on demand. Opera seconda di Giovanni La Pàrola, con protagoniste Miriam Dalmazio,… - GeorgeAddison87 : RT @RBcasting: 'Il mio corpo vi seppellirà' dal 12 marzo on demand. Opera seconda di Giovanni La Pàrola, con protagoniste Miriam Dalmazio,… - RBcasting : 'Il mio corpo vi seppellirà' dal 12 marzo on demand. Opera seconda di Giovanni La Pàrola, con protagoniste Miriam D… -