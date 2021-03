Ministro Gb, vaccini stanno salvando migliaia di vite (Di mercoledì 17 marzo 2021) I vaccini anti Covid in uso nel Regno Unito "stanno salvando migliaia di vite". Lo ha detto il Ministro della Sanità, Matt Hancock, incoraggiando tutti a rispondere alle convocazioni e citando un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ianti Covid in uso nel Regno Unito "di". Lo ha detto ildella Sanità, Matt Hancock, incoraggiando tutti a rispondere alle convocazioni e citando un ...

Advertising

Tg3web : Tra aprile e giugno arriveranno in Italia oltre 50 milioni di dosi di vaccini anti covid, ma per somministrarle ser… - Rinaldi_euro : Astrazeneca, poca trasparenza e silenzi. Sui vaccini il ministro Speranza spieghi - Radio1Rai : ??Il ministro @robersperanza @MinisteroSalute “Vaccini unica chiave per superare pandemia. Quanto avvenuto nelle ult… - EsteroPartito : RT @MarcoRizzoPC: Il primo ministro bulgaro Borisov ha dichiarato in una conferenza stampa che Bruxelles ha chiesto ai paesi membri dell'UE… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministro Sanità Gb: 'Vaccini stanno salvando migliaia di vite' #coronavirus -