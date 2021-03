Milik Juventus, pista calda: “Voglio giocare in un top club mondiale” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milik Juventus – La Juventus va a caccia di un nuovo centravanti e lo ha individuato da tempo, ovvero Arkadiusz Milik. E’ sempre il polacco l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera, che lo corteggia da tempo. Lasciato il Napoli a gennaio per accasarsi al Marsiglia, il calciatore potrebbe presto tornare in serie A. In Francia sta gia dimostrando di valere ogni centesimo a suon di gol. Milik Juventus, le ultimissime sul polacco Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport Milik potrebbe lasciare la squadra francese in estate per la stessa somma versata dal Marsiglia al Napoli, vale a dire 12 milioni di euro. Sicuramente un affare che la Juventus proverà a non farsi sfuggire, visto lo spessore del bomber. Leggi anche: Gosens ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 17 marzo 2021)– Lava a caccia di un nuovo centravanti e lo ha individuato da tempo, ovvero Arkadiusz. E’ sempre il polacco l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera, che lo corteggia da tempo. Lasciato il Napoli a gennaio per accasarsi al Marsiglia, il calciatore potrebbe presto tornare in serie A. In Francia sta gia dimostrando di valere ogni centesimo a suon di gol., le ultimissime sul polacco Come riporta infatti La Gazzetta dello Sportpotrebbe lasciare la squadra francese in estate per la stessa somma versata dal Marsiglia al Napoli, vale a dire 12 milioni di euro. Sicuramente un affare che laproverà a non farsi sfuggire, visto lo spessore del bomber. Leggi anche: Gosens ...

