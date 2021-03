Milano-Sanremo 2021: il borsino dei favoriti. Chi esce meglio da Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al termine della Tirreno-Adriatico e della Parigi-Nizza, è tempo di spostarsi sulle strade della Liguria, dove sabato 20 marzo, andrà in scena la Classicissima di Primavera, la 112esima edizione della Milano-Sanremo. Al via un parterre più ricco che mai, la cui maggior parte dei favoriti del giorno sono reduci dalle due brevi corse a tappe che, come di consueto, hanno dato delle forti indicazioni su chi potrà giocarsi seriamente la vittoria su Via Roma, chi è ancora da verificare, e magari chi si è nascosto finora. La Corsa dei due Mari ha regalato grandissime indicazioni sui primissimi contendenti per la conquista della Sanremo, una lotta che vede davanti a tutti il golden trio formato da Wout van Aert (Jumbo-Visma), trionfatore nella prima e ultima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al termine dellae della, è tempo di spostarsi sulle strade della Liguria, dove sabato 20 marzo, andrà in scena la Classicissima di Primavera, la 112esima edizione della. Al via un parterre più ricco che mai, la cui maggior parte deidel giorno sono reduci dalle due brevi corse a tappe che, come di consueto, hanno dato delle forti indicazioni su chi potrà giocarsi seriamente la vittoria su Via Roma, chi è ancora da verificare, e magari chi si è nascosto finora. La Corsa dei due Mari ha regalato grandissime indicazioni sui primissimi contendenti per la conquista della, una lotta che vede davanti a tutti il golden trio formato da Wout van Aert (Jumbo-Visma), trionfatore nella prima e ultima ...

