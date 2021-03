Milano, palazzo dipinto di nero: il quartiere si ribella (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano - Una facciata completamente nera . Elegante e originale oppure "un obbrobrio"? Fa discutere il nuovo lato "black" del Demidoff hotel tra le vie Aldrovandi e Plinio , vicino a corso Buenos ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021)- Una facciata completamente nera . Elegante e originale oppure "un obbrobrio"? Fa discutere il nuovo lato "black" del Demidoff hotel tra le vie Aldrovandi e Plinio , vicino a corso Buenos ...

Advertising

MiTomorrow : La protesta dei residenti del Municipio 3 che definiscono l'edificio in contrasto con i palazzi liberty della zona… - maxfurini : RT @CleliaMussari: stasera 18:40 La mia #Milano tutta sola ??Alessandro G. Palazzo - alex63roy : RT @ConsLomb: 'Lenzuoliamo Milano': mostra a Palazzo Pirelli per ricordare vittime #mafia in occasione settimana #legalità. L'iniziativa è… - AnonymeRai : ? “Rai e Milano, proiezioni di una mobilità sostenibile”: l'iniziativa #Rai per la @MI_DigitalWeek. Il palazzo di C… - GESTORE_AWP : RT @DIOGENECINICO: @EBamusement @GESTORE_AWP @MEF_GOV @AdmGov @MarcelloMinenna @corrieremilano @rep_milano @ilgiornale @NicolaPorro @alesal… -