Milano-Cortina 2026, perché è sbagliato che il logo delle olimpiadi sia scelto col voto popolare (Di mercoledì 17 marzo 2021) Chi si sognerebbe mai di sottoporre a giudizio popolare, di mettere ai voti la scelta di un chirurgo per una operazione al cuore o di un amministratore delegato di un’azienda pubblica oppure (so che mi avventuro in un terreno minato) per scegliere l’allenatore o i calciatori da acquistare per una squadra di calcio? Abbiamo già problemi seri quando bisogna trovare e votare i politici… perché mai allora si chiede ad un pubblico generalista – tendenzialmente, come è naturale che sia, senza conoscenze specifiche – di scegliere il logo, sulla base di un gradimento estetico-superficiale si suppone, per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026? La ricerca di consenso e pubblico (ma di che pubblico parliamo?) o più probabilmente la difficoltà o incapacità di mettere in campo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Chi si sognerebbe mai di sottoporre a giudizio, di mettere ai voti la scelta di un chirurgo per una operazione al cuore o di un amministratore delegato di un’azienda pubblica oppure (so che mi avventuro in un terreno minato) per scegliere l’allenatore o i calciatori da acquistare per una squadra di calcio? Abbiamo già problemi seri quando bisogna trovare e votare i politici…mai allora si chiede ad un pubblico generalista – tendenzialmente, come è naturale che sia, senza conoscenze specifiche – di scegliere il, sulla base di un gradimento estetico-superficiale si suppone, per leinvernali? La ricerca di consenso e pubblico (ma di che pubblico parliamo?) o più probabilmente la difficoltà o incapacità di mettere in campo ...

Advertising

FraLauricella : RT @ilfattoblog: Milano-Cortina 2026, perché è sbagliato che il logo delle olimpiadi sia scelto col voto popolare - ilfattoblog : Milano-Cortina 2026, perché è sbagliato che il logo delle olimpiadi sia scelto col voto popolare - Tweet_onesti : @VEventuali Riapriranno per Milano-Cortina 2026 - Tweet_onesti : @VEventuali Potremmo chiudere per pasqua per salvare le olimpiadi invernali di Milano-cortina 2026 - S_H_U_R_E_N : @swimmerpg Non è che ne hai uno per le Olimpiadi di Milano /Cortina? -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Cortina Garavaglia: "Far ripartire stagione turismo 2021, daremo al più presto risorse ingenti" E poi sintonia con le Regioni per la promozione del brand Italia già in vista del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Ma soprattutto più in generale rafforzare la ...

Garavaglia, trovate risorse ingenti, le distribuiremo presto E oltre tutto pensare che saranno coinvolti non solo i 2300 comuni del bacino ma tutti i comuni italiani secondo un protocollo tra la Milano Cortina e l'Anci che già a partire da questo anno prevede ...

Milano-Cortina 2026. Il logo si sceglie con il voto online Montagna.tv “NEVEDIVERSA”: IN LOMBARDIA PAGLIO E ALTRI 20 IMPIANTI DA SCI DISMESSI. MA ANCHE BUONE PRATICHE DA SOSTENERE MILANO – Il comparto sciistico sta vivendo una crisi senza precedenti a causa del Covid19, così come tanti altri comparti che afferiscono al settore turistico. Un quadro certamente da tenere in consid ...

In Lombardia 21 impianti sciistici dismessi: “Stop ad altre cattedrali nel deserto” (red.) Il comparto sciistico sta vivendo una crisi senza precedenti a causa del Covid19, così come tanti altri comparti che afferiscono al settore ...

E poi sintonia con le Regioni per la promozione del brand Italia già in vista del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi invernali2026. Ma soprattutto più in generale rafforzare la ...E oltre tutto pensare che saranno coinvolti non solo i 2300 comuni del bacino ma tutti i comuni italiani secondo un protocollo tra lae l'Anci che già a partire da questo anno prevede ...MILANO – Il comparto sciistico sta vivendo una crisi senza precedenti a causa del Covid19, così come tanti altri comparti che afferiscono al settore turistico. Un quadro certamente da tenere in consid ...(red.) Il comparto sciistico sta vivendo una crisi senza precedenti a causa del Covid19, così come tanti altri comparti che afferiscono al settore ...