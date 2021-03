Milano: Calenda, ‘sosterremo Sala con lista Azione, bene su ambientalismo’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Carlo Calenda conferma che alle prossime amministrative di Milano ci sarà una lista di Azione, il suo partito, che sosterrà il sindaco Giuseppe Sala. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar. (Adnkronos) – Carloconferma che alle prossime amministrative dici sarà unadi, il suo partito, che sosterrà il sindaco Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Milano: Calenda, 'sosterremo Sala con lista Azione, bene su ambientalismo'... - ManlioOrioli : @EnricoLetta @itinagli @peppeprovenzano @pdnetwork Ottima decisione per lrene Tinagli. Ora facciamo un altro sforzo… - Torino3InAzione : Da Milano in Azione Stasera alle 19:00 evento live con Carlo Calenda e Beppe Sala, dialogo sul next gen eu e il fut… - giberna2 : Continua la sceneggiata Pd sul sindaco di Roma. E siamo appena all’inizio Ma io mi sono candidato il 12 ottobre, di… - MicheleAnnibale : @lorepregliasco Mah...Calenda a Roma sovrastimato. Torino: vediamo... Milano: se il candidato è Sala, si vota lui.… -