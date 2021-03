Milan, ritorna Ibrahimovic: le condizioni di Calabria, Leao e Romagnoli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Segnali positivi dall’infermeria del Milan: si allenta la situazione infortuni in vista della parte finale della stagione. Sorride Pioli, il quale potrà contare sul recupero Ibrahimovic e Bennacer. Da valutare Calabria, Leao e Romagnoli Buone notizie per Pioli per quel che riguarda il capitolo infortuni in casa Milan. Il tecnico rossonero potrà contare sui recuperi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Segnali positivi dall’infermeria del: si allenta la situazione infortuni in vista della parte finale della stagione. Sorride Pioli, il quale potrà contare sul recuperoe Bennacer. Da valutareBuone notizie per Pioli per quel che riguarda il capitolo infortuni in casa. Il tecnico rossonero potrà contare sui recuperi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilmonarca : @Orli19831 Quello che non mi piace è che aveva fatto il duro ed aveva detto addio alla nazionale (anche perché il l… - uc2c7cdc : Dai porca troia 5 anni fa! Ci ritorna oggi mezzo rotto e con il Milan che lo paga profumatamente in difficoltà. - Rondo_31 : #Ibrahimovic che ritorna a Milanello dove guadagna 7 milioni a stagione dopo essere stato in nazionale, anche se an… - _ilgenio : A questo punto il @acmilan non dovrebbe permettere a #Ibrahimovic di andare davvero con la Svezia. Ha giocato nem… - Dalla_SerieA : Milan, Ibra ritorna, l’impresa col Manchester: il Milan comincia un’altra stagione - -