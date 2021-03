Milan, Pioli: “Tutti avrebbero firmato per avere questi risultati, ma ora vogliamo vincere” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Milan prova a ripartire dopo il k.o. contro il Napoli. L'occasione per rialzarsi è davvero importante: superare il Manchester United e qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. Il tecnico Stefano Pioli ne ha parlato in conferenza stampa: "Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere. Domani vogliamo la qualificazione, sarebbe straordinario contro un avversario di qualità. Ora puntiamo a vincere. Ibrahimovic e Bennacer sono convocabili, per gli altri ci prendiamo un altro giorno prima di decidere. Sia per Rebic, Romagnoli, Leao e Calabria. Conosciamo le qualità e caratteristiche del Manchester United. Non perdono da 11-12 gare, sono avversari temibili e giocheremo con personalità e ritmo. Difficile fare le previsioni, a Manchester loro sono stati aggressivi e noi siamo usciti con un buon ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilprova a ripartire dopo il k.o. contro il Napoli. L'occasione per rialzarsi è davvero importante: superare il Manchester United e qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. Il tecnico Stefanone ha parlato in conferenza stampa: "Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere. Domanila qualificazione, sarebbe straordinario contro un avversario di qualità. Ora puntiamo a. Ibrahimovic e Bennacer sono convocabili, per gli altri ci prendiamo un altro giorno prima di decidere. Sia per Rebic, Romagnoli, Leao e Calabria. Conosciamo le qualità e caratteristiche del Manchester United. Non perdono da 11-12 gare, sono avversari temibili e giocheremo con personalità e ritmo. Difficile fare le previsioni, a Manchester loro sono stati aggressivi e noi siamo usciti con un buon ...

UEFAcom_it : Stefano Pioli carica il Milan in vista della sfida di @EuropaLeague contro il Manchester United ???? #UEL | @acmilan - acmilan : ??? LIVE su AC Milan Official App la conferenza di Mister Pioli e @fikayotomori_ alla vigilia di #MUFCACM ??… - capuanogio : Bel #Milan, davvero. Mille assenze, zero lamentele e va a giocarsela. Certo, anche al #ManUtd mancavano giocatori i… - ItaSportPress : Milan, Pioli: 'Tutti avrebbero firmato per avere questi risultati, ma ora vogliamo vincere' -… - infoitsport : Milan-Manchester, Pioli: “Cerchiamo di metterli in difficoltà, Ibra c’è” -