Milan-Napoli 0-1, le parole del Presidente De Laurentiis prima della gara (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio Dedel, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - ForzAzzurri1926 : ??NAPOLI, DE LAURENTIIS SCENDE IN CAMPO: ECCO COME HA 'TRATTATO' GATTUSO E SQUADRA!!! IL PRESIDENTE NON LE MANDA A D… - giuseppeaufiero : @SkySport Tira brutta aria sul Campionato.Dal Genoa che fa il turnover, al rigore non concesso al Milan,alla VAR ch… -