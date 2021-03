Milan-Manchester Uniter, le ultime sulle probabili formazioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) In casa rossonera, probabilmente, tornerà Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto al centro dell’attacco pur non avendo i novanta minuti nelle gambe, complici le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali di Ante Rebic e Rafael Leao. A metà campo ballottaggio in corso fra Ismael Bennacer e Soualiho Meite per affiancare Franck Kessie. L’algerino, come ha dichiarato lo stesso Pioli, è completamente recuperato e farà parte dei convocati. Tuttavia, potrebbe essergli preferito l’ivoriano ex Torino nella formazione titolare. In difesa spazio a Davide Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, mentre la coppia centrale verrà formata da Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Ole Gunnar Solskjaer potrà di nuovo contare sul contributo offensivo di Marcus Rashford, ma dovrà ancora fare a meno di Edinson Cavani, il quale ha accusato oggi una ricaduta. Nel reparto avanzato mancherà anche Anthony ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) In casa rossonera, probabilmente, tornerà Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto al centro dell’attacco pur non avendo i novanta minuti nelle gambe, complici le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali di Ante Rebic e Rafael Leao. A metà campo ballottaggio in corso fra Ismael Bennacer e Soualiho Meite per affiancare Franck Kessie. L’algerino, come ha dichiarato lo stesso Pioli, è completamente recuperato e farà parte dei convocati. Tuttavia, potrebbe essergli preferito l’ivoriano ex Torino nella formazione titolare. In difesa spazio a Davide Calabria e Theo Hernandezfasce, mentre la coppia centrale verrà formata da Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Ole Gunnar Solskjaer potrà di nuovo contare sul contributo offensivo di Marcus Rashford, ma dovrà ancora fare a meno di Edinson Cavani, il quale ha accusato oggi una ricaduta. Nel reparto avanzato mancherà anche Anthony ...

