Milan-Manchester United: Solskjaer recupera Rashford e non solo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer potrà contare anche su Marcus Rashford per Milan-Manchester United di domani sera. Altri quattro importanti recuperi nei 'Red Devils' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ole Gunnarpotrà contare anche su Marcusperdi domani sera. Altri quattro importanti recuperi nei 'Red Devils' Pianeta

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC SVOLGE L'ALLENAMENTO CON IL GRUPPO Torna a disposizione di Pioli per il Manchester… - SkySport : Milan, Ibrahimovic torna a disposizione per il ritorno degli ottavi contro lo United - AntoVitiello : #Milan #Ibrahimovic ha anticipato ad oggi il controllo medico (previsto per domani) per impostare il lavoro della s… - PianetaMilan : #MilanManchesterUnited: #Solskjaer recupera @MarcusRashford e non solo - #UEL @EuropaLeague #EuropaLeague… - PianetaMilan : #MilanManchesterUnited: @Ibra_official contro @paulpogba, amico ritrovato - #UEL @EuropaLeague #EuropaLeague… -