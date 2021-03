Milan-Manchester United, Kjaer: “Eliminare i Red Devils sarebbe importante. Cavani? Con me a Palermo, so tutto di lui” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Kjaer alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League.Milan, post contro l’arbitro Pasqua: la Procura Figc indaga su Theo Hernandez. I dettagliManca sempre meno a Milan-Manchester United. Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League è previsto per domani sera in quel di San Siro. All'andata la squadra di Stefano Pioli è riuscita a trovare un pareggio in extremis grazie all'incornata dell'ex difensore del Palermo, Simon Kjaer. Quest'ultimo, nel corso della rituale conferenza stampa pre match, si è così espresso circa l'imminente impegno di Europa League."Si può fare sempre meglio, ma la partita che abbiamo fatto all'andata ci ha dato ottime risposte. Si può però fare sempre qualcosa in più. Abbiamo fatto così tanto e siamo cresciuti così tanto ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021)alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League., post contro l’arbitro Pasqua: la Procura Figc indaga su Theo Hernandez. I dettagliManca sempre meno a. Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League è previsto per domani sera in quel di San Siro. All'andata la squadra di Stefano Pioli è riuscita a trovare un pareggio in extremis grazie all'incornata dell'ex difensore del, Simon. Quest'ultimo, nel corso della rituale conferenza stampa pre match, si è così espresso circa l'imminente impegno di Europa League."Si può fare sempre meglio, ma la partita che abbiamo fatto all'andata ci ha dato ottime risposte. Si può però fare sempre qualcosa in più. Abbiamo fatto così tanto e siamo cresciuti così tanto ...

