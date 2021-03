Milan-Manchester United domani in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Milan affronterà il Manchester United nella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finali di Europa League 2020/2021. Le due squadre sono ancora in piena corsa per il passaggio del turno. Nella sfida di andata, giocata all’Old Trafford di Manchester, infatti, è arrivato il pari per 1-1 con gol del vantaggio di Diallo al 50? e pari rossonero arrivato al 92? con Kjaer. Sarà interessante valutare il discorso infortuni: Rashford sarà quasi sicuramente della partita, mentre è ancora in dubbio la presenza di Ibrahimovic. L’incontro, in programma giovedì 18 marzo alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go, ma sarà anche visibile in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilaffronterà ilnella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finali di Europa League 2020/2021. Le due squadre sono ancora in piena corsa per il passaggio del turno. Nella sfida di andata, giocata all’Old Trafford di, infatti, è arrivato il pari per 1-1 con gol del vantaggio di Diallo al 50? e pari rossonero arrivato al 92? con Kjaer. Sarà interessante valutare il discorso infortuni: Rashford sarà quasi sicuramente della partita, mentre è ancora in dubbio la presenza di Ibrahimovic. L’incontro, in programma giovedì 18 marzo alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e insu Sky Go, ma sarà anche visibile insu TV8. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

