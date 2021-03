Milan-Manchester United: Bennacer sì, Leao in forse | News (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ismaël Bennacer dovrebbe essere convocato per Milan-Manchester United di domani sera. Qualche dubbio in più per Rafael Leao, ma dovrebbe farcela Milan-Manchester United: Bennacer sì, Leao in forse News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ismaëldovrebbe essere convocato perdi domani sera. Qualche dubbio in più per Rafael, ma dovrebbe farcelasì,inPianeta

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC SVOLGE L'ALLENAMENTO CON IL GRUPPO Torna a disposizione di Pioli per il Manchester… - AntoVitiello : #Milan #Ibrahimovic ha anticipato ad oggi il controllo medico (previsto per domani) per impostare il lavoro della s… - AntoVitiello : Grande partita del #Milan all'Old Trafford, pari meritatissimo per quello che si è visto in tutto il match. Match d… - PianetaMilan : #MilanManchesterUnited: @IsmaelBennacer sì, @RafaeLeao7 in forse - #UEL @EuropaLeague #EuropaLeague #MilanManUtd… - NotizieIN : Calcio TV: Bayern-Lazio Streaming Chelsea-Atletico Madrid Gratis, dove vederle Oggi. Domani Milan-Manchester United -