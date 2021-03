Milan, Ibra si allena in attesa dello United: eccolo al centro del torello (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sfida tra il Milan e il Manchester United è più che aperta dopo l'1 - 1 dell'Old Trafford ma stavolta potrebbe esserci Ibrahimovic a guidare l'attacco di Pioli Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sfida tra ile il Manchesterè più che aperta dopo l'1 - 1 dell'Old Trafford ma stavolta potrebbe essercihimovic a guidare l'attacco di Pioli

Advertising

Tsukky1990 : @Il_Lebowski @Maldio_3 Non è crogiolarsi nel sentimentalismo. Semplicemente mi sembra assurdo fare polemica su un v… - sportli26181512 : Rashford: 'Ibra e Bruno Fernandes hanno una grande mentalità. La partita di domani è importante': Intervenuto in co… - milan_passione : Attenzione a non voler Sarri in panchina che è il miglior allenatore italiano al momento. Mi tengo stretto Pioli an… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Milan, Pioli: 'Ibra ci sarà, vedremo se da titolare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Milan, Pioli: 'Ibra ci sarà, vedremo se da titolare' -