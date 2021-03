Migranti, Carola (e altri) per Mediterranea: “È sotto attacco, va difesa” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Mediterranea Saving Humans è sotto attacco in Italia”: è quindi il momento “di prendere politicamente posizione e di affermare il ruolo cruciale del salvataggio in mare dei migranti e delle pratiche di solidarietà nella lotta per un’Europa più aperta e democratica”. Le capitane Carola Rackete e Pia Klemp sono tra le prime firmatarie di un appello internazionale alla solidarietà per Mediterranea Saving Humans lanciato questa mattina sul blog britannico di studi giuridici ‘Critical Legal Thinking’. Tra i primi firmatari ci sono note attiviste e attivisti per i diritti umani, intellettuali, giornalisti e accademici di tutto il mondo, tra cui Naomi Klein, Achille Mbembe, Cornel West, Sabine Hess, Michael Hardt. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Mediterranea Saving Humans è sotto attacco in Italia”: è quindi il momento “di prendere politicamente posizione e di affermare il ruolo cruciale del salvataggio in mare dei migranti e delle pratiche di solidarietà nella lotta per un’Europa più aperta e democratica”. Le capitane Carola Rackete e Pia Klemp sono tra le prime firmatarie di un appello internazionale alla solidarietà per Mediterranea Saving Humans lanciato questa mattina sul blog britannico di studi giuridici ‘Critical Legal Thinking’. Tra i primi firmatari ci sono note attiviste e attivisti per i diritti umani, intellettuali, giornalisti e accademici di tutto il mondo, tra cui Naomi Klein, Achille Mbembe, Cornel West, Sabine Hess, Michael Hardt.

LegaSalvini : ONG INDAGATE PER IL TRAFFICO DI MIGRANTI. #SALVINI SMASCHERA CAROLA RACKETE - LB19712 : RT @Rinaldi_euro: Ong indagate per il traffico di migranti. Salvini smaschera Carola Rackete – Il Tempo - LucaBurnout : RT @LegaSalvini: ONG INDAGATE PER IL TRAFFICO DI MIGRANTI. #SALVINI SMASCHERA CAROLA RACKETE - arquer12 : RT @LegaSalvini: ONG INDAGATE PER IL TRAFFICO DI MIGRANTI. #SALVINI SMASCHERA CAROLA RACKETE - k226xq : in Germania l'hanno già ingabbiata si dovrebbe indagare bene bene perché non è affidabile gli si deve fare un culo… -