Microchip auto: nel mirino delle perdite anche Volkswagen (Di mercoledì 17 marzo 2021) La problematica legata alle defezioni dei chip, ha mietuto un’altra vittima. Nel mirino è finita anche la casa automobilistica tedesca. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) La problematica legata alle defezioni dei chip, ha mietuto un’altra vittima. Nelè finitala casamobilistica tedesca.

Ultime Notizie dalla rete : Microchip auto Volkswagen, 100.000 auto perse per carenza chip - FormulaPassion.it La carenza di semiconduttori e di microchip ha avuto un forte impatto su tutta l'industria automobilistica globale, con pochissime ... parliamo di 100.000 auto non prodotte a causa di questa carenza. ...

New York: spinge in avanti Micron Technology Protagonista il produttore di microchip , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,90%. Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa ...

L'auto in balia dei microchip: il peggio deve ancora venire La Gazzetta dello Sport Microchip auto: nel mirino delle perdite anche Volkswagen Microchip auto: la defezione che ha colpito questi ingranaggi, non ha risparmiato le perdite avvenute per la casa automobilistica tedesca.

Volkswagen, 100.000 auto perse per carenza chip Il CEO Herbert Diess ha ammesso che il gruppo tedesco non sarà in grado di compensare questo deficit entro la fine dell'anno ...

