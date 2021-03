Meteo weekend a rischio violento maltempo | colpa del freddo

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Negli ultimi giorni abbiamo registrato un cambiamento importante: mentre il Nord Atlantico ha accolto l’Alta Pressione, in estensione su parte dell’Europa occidentale (con conseguente interruzione del flusso zonale), nei settori centro orientali e meridionali del Vecchio Continente ha iniziato ad affluire aria piuttosto fredda.forteche si appresta a raggiungere anche i settori sudoccidentali del Mediterraneo, quindi Penisola Iberica e Nord Africa, provocando un vero e proprio tracollo delle temperature. Parliamo di anomalie termiche negative importanti, difatti non mancherà occasione per nevicate a quote localmente basse. A proposito di anomalie termiche: fa decisamente piùdel normale per metà marzo, parliamo di circa 6-8°C sotto la media in molte zone ...