Meteo Temperature – Stamattina all’alba l’Italia torna sotto zero (Di mercoledì 17 marzo 2021) Prosegue sull’Italia l’afflusso di correnti fredde settentrionali che stanno determinando un calo delle Temperature con il progressivo ritorno del freddo invernale. Le Temperature caleranno in modo ancora più evidente nell’ultima parte della settimana quando un nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Europa causerà fasi di maltempo di stampo invernale, un ulteriore calo termico e anche neve a quote basse sul Nordovest e Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Prosegue sull’afflusso di correnti fredde settentrionali che stanno determinando un calo dellecon il progressivo ritorno del freddo invernale. Lecaleranno in modo ancora più evidente nell’ultima parte della settimana quando un nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Europa causerà fasi di maltempo di stampo invernale, un ulteriore calo termico e anche neve a quote basse sul Nordovest e

Advertising

infoitinterno : Previsioni meteo Milano giovedì 18 marzo: cielo nuvoloso e vento in calo, temperature sotto la media - infoitinterno : Previsioni meteo 18 marzo: temperature in picchiata, torna la neve anche a quote collinari - infoitinterno : Meteo: PROSSIME 48 ORE, TEMPERATURE in calo e TEMPO INSTABILE con PIOGGE e NEVICATE fino in COLLINA. I Dettagli - infoitinterno : METEO - Soleggiato ma temperature in calo: colpo di coda dell'inverno - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: La giornata inizierà con molte nubi accompagnate da nevicate a nord, ma con tendenza al miglioramento A sud invece prev… -