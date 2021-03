Meteo Roma: previsioni per giovedì 18 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli nuvolosi, piogge attese al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno instabili con fenomeni diffusi. Temperature comprese tra +4°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 18 marzo Molte nubi compatte nelle ore mattutine su tutti i settori della regione, deboli piogge attese nel pomeriggio sulla costa e sulle zone interne; neve in Appennino oltre i 800-900 metri di quota. In serata le precipitazioni interesseranno buona parte del territorio. Meteo Italia: previsioni per giovedì 18 marzo Al Nord: Al mattino nubi irregolari in transito al nord-est ma con tempo stabile. Al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni su Liguria e Triveneto. In serata molte nubi con nevicate ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli nuvolosi, piogge attese al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno instabili con fenomeni diffusi. Temperature comprese tra +4°C e +14°C.Lazio:per18Molte nubi compatte nelle ore mattutine su tutti i settori della regione, deboli piogge attese nel pomeriggio sulla costa e sulle zone interne; neve in Appennino oltre i 800-900 metri di quota. In serata le precipitazioni interesseranno buona parte del territorio.Italia:per18Al Nord: Al mattino nubi irregolari in transito al nord-est ma con tempo stabile. Al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni su Liguria e Triveneto. In serata molte nubi con nevicate ...

Advertising

quartomiglio : FOCUS NEVE per le prossime ore: possibili rovesci in pianura - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #ROMA, #METEORA illumina il cielo della #CAPITALE. Le #IMMAGINI - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - #MALTEMPO in arrivo sulla Capitale d'ITALIA nonché clima più FREDDO, le previsioni - MeteoWeb_eu : #Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +1°C a Firenze e Rimini, +2°C a Roma e Pisa, +4°C a Torino, Aosta… -