Meteo, la coda dell’inverno: in arrivo un peggioramento sulla Campania (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà in gran parte compromesso il tempo nel prossimo weekend. Da giovedì, infatti, sull’Italia affluirà aria via via più fredda che tra venerdì e il fine settimana darà vita a due vortici ciclonici che interesseranno principalmente il Centrosud. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che venerdì l’ingresso di aria fredda di origine artico-polare generà un primo vortice ciclonico che si posizionerà sul medio Tirreno. Le precipitazioni saranno deboli sull’arco alpino (nevose fino in valle), più consistenti e con temporali al Centrosud dove la neve scenderà a quote collinari. Sabato il vortice si muoverà lentamente verso levante, i venti Nordorientali aumenteranno la loro intensità su tutto il Nord e il medio/alto Adriatico, mentre le precipitazioni riguarderanno ancora una volta le regioni centrali e meridionali con altri temporali e nevicate ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà in gran parte compromesso il tempo nel prossimo weekend. Da giovedì, infatti, sull’Italia affluirà aria via via più fredda che tra venerdì e il fine settimana darà vita a due vortici ciclonici che interesseranno principalmente il Centrosud. Il team del sito www.iL.it avvisa che venerdì l’ingresso di aria fredda di origine artico-polare generà un primo vortice ciclonico che si posizionerà sul medio Tirreno. Le precipitazioni saranno deboli sull’arco alpino (nevose fino in valle), più consistenti e con temporali al Centrosud dove la neve scenderà a quote collinari. Sabato il vortice si muoverà lentamente verso levante, i venti Nordorientali aumenteranno la loro intensità su tutto il Nord e il medio/alto Adriatico, mentre le precipitazioni riguarderanno ancora una volta le regioni centrali e meridionali con altri temporali e nevicate ...

Advertising

anteprima24 : ** #Meteo, la coda dell'#Inverno: in arrivo un #Peggioramento sulla #Campania ** - infoitinterno : METEO - Soleggiato ma temperature in calo: colpo di coda dell'inverno - GiovannaMassa16 : In arrivo Colpo di coda del Generale Inverno PS: E non e’ un post sul meteo - infoitinterno : METEO: COLPO DI CODA DELL'INVERNO, GELO E NEVE tornano a colpire l'Europa. Vediamo cosa accadrà - infoitinterno : Meteo: colpo di coda dell'inverno, in arrivo freddo e neve anche a bassa quota -