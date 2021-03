Meteo Italia al 31 marzo | nuova imponente svolta

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Dovremo affrontare un colpo di coda invernale in piena regola, condizioniche come ben saprete sono cambiate pesantemente negli ultimi giorni ed è un cambiamento del quale ci si rende conto sia in termini di temperature che in termini di precipitazioni. Il nuovo impulso d’aria fredda porterà un peggioramento ulteriore, probabilmente a causa della formazione di un vortice depressionario il cui posizionamento – come vedremo tra non molto – si rivelerà essenziale nel determinare entità e distribuzione dei fenomeni. Per un miglioramento, da capire se sarà duraturo o meno, dovremo attendere la prossima settimana. I modelli matematici di previsione lasciano intravedere il ritorno dell’Alta Pressione ma ciò che più preme evidenziare è che l’Atlantico potrebbe riprendere a sfornare depressioni e il blocco ...