Meteo Campania, weekend 20 e 21 marzo sotto la pioggia: le previsioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Meteo Campania: il weekend di sabato 20 marzo e domenica 21 marzo sarà dominato dal maltempo a causa dell’aria fredda che da venerdì darà vita a due vortici ciclonici che interesseranno principalmente il Centro-Sud. pioggia, vento e neve a bassa quota. Il weekend di sabato 20 marzo e domenica 21 marzo sarà dominato dal maltempo. Leggi su 2anews (Di mercoledì 17 marzo 2021): ildi sabato 20e domenica 21sarà dominato dal maltempo a causa dell’aria fredda che da venerdì darà vita a due vortici ciclonici che interesseranno principalmente il Centro-Sud., vento e neve a bassa quota. Ildi sabato 20e domenica 21sarà dominato dal maltempo.

Advertising

anteprima24 : ** #Meteo, la coda dell'#Inverno: in arrivo un #Peggioramento sulla #Campania ** - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - alfo_lanzieri : In piccolo, i danni della logica del 'rischio zero' li abbiamo visti negli anni scorsi con la scuola. Non so in gir… - antonellaa262 : Meteo Campania: nei prossimi giorni la primavera subirà il colpo di coda dell’inverno, portando un graduale peggior… - infoitinterno : Previsioni meteo Campania, torna il maltempo da domani con pioggia e temperature in calo -