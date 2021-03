Mercato San Severino, controlli sul benessere animale: carabinieri salvano un barbagianni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – I militari della Stazione carabinieri Forestale di Mercato San Severino, durante un servizio di perlustrazione in aree boschive mirato alla tutela della fauna, si sono portati in località “Cerrelle” del comune di Mercato San Severino (SA). I militari, nel percorrere un sentiero che conduce nella parte più interna del bosco, sono stati allertati da alcuni versi provenienti dalla parte alta del versante che stavano perlustrando. Con l’approssimarsi del tramonto, i militari hanno continuato ad ispezionare la zona utilizzando le torce in dotazione. Grande stupore per il personale operante quando, puntando la torcia verso il punto esatto da cui provenivano i versi, si sono trovati davanti un esemplare adulto di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – I militari della StazioneForestale diSan, durante un servizio di perlustrazione in aree boschive mirato alla tutela della fauna, si sono portati in località “Cerrelle” del comune diSan(SA). I militari, nel percorrere un sentiero che conduce nella parte più interna del bosco, sono stati allertati da alcuni versi provenienti dalla parte alta del versante che stavano perlustrando. Con l’approssimarsi del tramonto, i militari hanno continuato ad ispezionare la zona utilizzando le torce in dotazione. Grande stupore per il personale operante quando, puntando la torcia verso il punto esatto da cui provenivano i versi, si sono trovati davanti un esemplare adulto di ...

