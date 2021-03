Mercato auto Europa - A febbraio nuovo calo delle immatricolazioni: -20,3% (Di mercoledì 17 marzo 2021) A febbraio il Mercato europeo dell'auto non frena la sua caduta: dopo il -26% di gennaio, i volumi flettono di un quinto rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e scendono di nuovo sotto la soglia del milione di unità. In particolare, secondo i dati forniti dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito lo scorso mese si sono attestate su 850.170 unità, per un calo del 20,3% rispetto a un anno fa. Per l'associazione europea dei costruttori, la domanda continua a essere penalizzata "pesantemente" dalle misure restrittive imposte dalle varie autorità nazionali per frenare la pandemia del coronavirus e dall'incertezza economica. I mercati principali. Anche a febbraio è la Spagna a mostrare le peggiori ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 marzo 2021) Aileuropeo dell'non frena la sua caduta: dopo il -26% di gennaio, i volumi flettono di un quinto rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e scendono disotto la soglia del milione di unità. In particolare, secondo i dati forniti dall'Acea, lenell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito lo scorso mese si sono attestate su 850.170 unità, per undel 20,3% rispetto a un anno fa. Per l'associazione europea dei costruttori, la domanda continua a essere penalizzata "pesantemente" dalle misure restrittive imposte dalle varierità nazionali per frenare la pandemia del coronavirus e dall'incertezza economica. I mercati principali. Anche aè la Spagna a mostrare le peggiori ...

