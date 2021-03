Merano | Martina Barricelli morta a 28 anni L’addio di Carolina Kostner e delle colleghe all’ex atleta e maestra di pattinaggio artistico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Aera conosciuta per la sua grande passione per il. Laureata in scienze motorie e madre di tre figli, era stata primae poi insegnante. Aveva smesso di allenare da un po’ di tempo, prima per la nascita del terzo figlio e poi per la nuova gravidanza., 28, èvenerdì notte: ha accusato un malore mentre si trovava in casa. È riuscita a chiamare i soccorsi e ad aprire la porta d’ingresso, dove i sanitari l’hanno trovata riversa per terra. La corsa verso l’ospedale è stata inutile, per lei e per la bambina che portava in grembo: era al settimo mese di gravidanza. In lutto tutta la cittadina altoatesina, in particolare il mondo del: “Ci sono momenti nei quali è ...