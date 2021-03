Mensa a prova di cane | fila ordinata per ricevere la pappa | video

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Questi cani attendono impazienti dila loro. Proprio come in una vera, si mettono ine attendono pazienti il proprio turno per prendere il cibo. Niente spintoni: il piatto girevole permette a tutti di accaparrarsi un pezzo di pane. Solo il più piccolo non riesce ad arrivare alla finestra. Allora la padrona si sporge per dare anche a lui l'agognata. Guarda tutti idivertenti-acrobata-pipi NoneCani-foto-posa None-palestra None

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mensa prova

Panorama

I pasti che non saranno consumati alladell'azienda orafa Bulgari di Valenza, gestiti da Cirfood, una delle maggiori imprese italiane ...sin da subito questo progetto e per aver datodi ...VALENZA - I pasti che non saranno consumati alladell'azienda orafa Bulgari di Valenza saranno donati alle famiglie in difficoltà. La ...sin da subito questo progetto e per aver datodi ...VALENZA - I pasti che non saranno consumati alla mensa dell’azienda orafa Bulgari di Valenza, gestiti da Cirfood, una delle maggiori imprese italiane nel campo della ristorazione organizzata, saranno ...I pasti che non saranno consumati alla mensa dell’azienda orafa Bulgari di Valenza, gestiti da Cirfood, saranno donati alle famiglie in difficoltà, grazie ad un accordo con las ...