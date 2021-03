Meno allevamenti | meno pandemie

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tra i fattori che rendono più probabili future, oltre alla sovrappopolazione umana figura anche quella degli animali allevati: nei luoghi con maggiore densità di abitanti i virus hanno più facilità di passare da un ospite all’altro, esattamente come negliintensivi, dove i capi oltre a essere a strettissimo contatto spesso hanno difese immunitarie già molto basse e caratteristiche genetiche che li rendono perfetti per fare da veicolo di nuovi virus (come i cani o i gatti di razza, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CarolRognoni : @sono_paola AIA e Amadori si rifornivano da allevamenti intensivi.Anche io, personalmente cerco di comprare diretta… - AlexCasalboni : @radiorock4 @davcarretta Se lo rilasci nell'ambiente si, ma nella combustione è il combustibile che emette meno CO2… - OneEarthITA : @beppe_grillo L'impatto ambientale dell'acquacoltura è inevitabile a meno che non si usino tecnologie che però rend… - Pipistrella9 : RT @Legambiente_Ch: Totalmente d’accordo con @Luca_Mercalli: gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori fonti di inquinamento del Piane… - VZaitzev : @NuNuZ_00 Certo ci vuole una dieta varia ed equilibrata e anche personalizzata con l'andare degli anni e anche io l… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno allevamenti

9 colonne

"Cedere all'asta cinghiali vivi catturati in parchi protetti per farne carne da macello in aziende venatorie oa scopo alimentare è quantodiscutibile", conclude l' Oipa di Roma . "..."Cedere all'asta cinghiali vivi catturati in parchi protetti per farne carne da macello in aziende venatorie oa scopo alimentare è quantodiscutibile", evidenzia l'Oipa di Roma. "...Gli animali presi nelle aree della Marcigliana e dell’Insugherata gestiti da RomaNatura, e nel parco di Veio venduti a un euro al chilo per essere macellati o allevati a scopo alimentare ...Il Consorzio del vitellone bianco Igp, che riunisce 3mila allevatori e 17mila capi, chiude il 2020 con numeri positivi nonostante il Covid.