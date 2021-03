Meloni insiste nella crociata tradizionalista: 'Mai genitore 1 e genitore 2' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vedete le contraddizioni? Quando si è parlato di Ius Soli si è messa a sbraitare che on la pandemia si doveva parlare di altro. Ma a parità di pandemia lei si preoccupa di genitore 1 e genitore 2, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vedete le contraddizioni? Quando si è parlato di Ius Soli si è messa a sbraitare che on la pandemia si doveva parlare di altro. Ma a parità di pandemia lei si preoccupa di1 e2, ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni insiste Meloni insiste nella crociata tradizionalista: 'Mai genitore 1 e genitore 2' E che ha detto Giorgia Meloni? "La risposta del ministero dell'Interno all'interrogazione di Fratelli d'Italia sul no alla reintroduzione nei documenti di identità della dicitura 'genitori' al posto ...

Meloni insiste nella crociata tradizionalista: "Mai genitore 1 e genitore 2" La capa di Fratelli d'Italia: "Il governo deve bloccare qualsiasi iniziativa sulla modifica dei documenti anagrafici e spetta solo al Parlamento intervenire e legiferare sulle tutele per i minori"

