Meloni: cambio certifica l’inadeguatezza del CTS che ha gestito la crisi nell’ultimo anno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giorgia Meloni in una nota ritiene positivo “il cambio del Comitato Tecnico Scientifico con il coinvolgimento finalmente di esperti di materie attinenti con il contrasto alla pandemia”. Per il leader di Fratelli d’Italia il “cambio certifica l’inadeguatezza del CTS che ha gestito la crisi nell’ultimo anno”. “Fratelli d’Italia chiede un ulteriore passo avanti – aggiunge la Meloni con il coinvolgimento anche di rappresentanti del tessuto produttivo per meglio gestire chiusure e protocolli di sicurezza”. Il Comitato tecnico scientifico dell’era Draghi Affidato al coordinamento del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il professore Franco Locatelli. Al suo fianco, portavoce unico, il presidente ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giorgiain una nota ritiene positivo “ildel Comitato Tecnico Scientifico con il coinvolgimento finalmente di esperti di materie attinenti con il contrasto alla pandemia”. Per il leader di Fratelli d’Italia il “del CTS che hala”. “Fratelli d’Italia chiede un ulteriore passo avanti – aggiunge lacon il coinvolgimento anche di rappresentanti del tessuto produttivo per meglio gestire chiusure e protocolli di sicurezza”. Il Comitato tecnico scientifico dell’era Draghi Affidato al coordinamento del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il professore Franco Locatelli. Al suo fianco, portavoce unico, il presidente ...

Advertising

emanuele_magli : @CasatiSilvano Suggerirei anche cambio di lessico: se vuoi farti capire da operai e casalinghe, devi parlare in mod… - lalitapetila : RT @ErmannoKilgore: Altro colpo per i sovranisti di casa nostra ???? #Meloni e l’ex #Salvini. - libellula58 : RT @ErmannoKilgore: Altro colpo per i sovranisti di casa nostra ???? #Meloni e l’ex #Salvini. - ErmannoKilgore : Altro colpo per i sovranisti di casa nostra ???? #Meloni e l’ex #Salvini. - salvatoretoto55 : @Silvestroninews @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Menomale che lo avete capito che non c'è nessun cambio di passo. T… -