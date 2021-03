Meghan ed Harry rimuovono lo stemma reale dopo le critiche: le lettere hanno un nuovo logo (Di giovedì 18 marzo 2021) Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato di aver cambiato il loro logo. Al timbro reale è subentrato il segno distintivo della loro “azienda” Archewell, in onore del figlio. Come riporta l’Independent, il duca e la duchessa di Sussex hanno rimosso il monogramma Sussex Royal dalla loro cancelleria ufficiale, sostituendolo con il logo Archewell. La coppia risponde così alle critiche per aver utilizzato lo stemma reale nonostante la Megxit. Il timbro precedente, utilizzato nella corrispondenza, aveva una H e una M sormontate da una corona. Nei comunicati recenti è apparso, invece, il logo Archewell, con una “A” maiuscola sopra una “W” con la scritta “Archewell”. Il cambiamento segue ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 marzo 2021)Markle e il principeannunciato di aver cambiato il loro. Al timbroè subentrato il segno distintivo della loro “azienda” Archewell, in onore del figlio. Come riporta l’Independent, il duca e la duchessa di Sussexrimosso il monogramma Sussex Royal dalla loro cancelleria ufficiale, sostituendolo con ilArchewell. La coppia risponde così alleper aver utilizzato lononostante la Megxit. Il timbro precedente, utilizzato nella corrispondenza, aveva una H e una M sormontate da una corona. Nei comunicati recenti è apparso, invece, ilArchewell, con una “A” maiuscola sopra una “W” con la scritta “Archewell”. Il cambiamento segue ...

NicolaPorro : Cosa c’entrano i vaccini e la regina? La lotta al Covid e lo scivolone di Harry e Meghan? Per scoprirlo, leggete… - fattoquotidiano : MEGHAN, NUOVA CENERENTOLA A COPIONE NEL REGNO DI OPRAH Se sopravvive all’intervista di Oprah a Harry e Meghan, la r… - tpi : Un dettagliato dossier spiega che Meghan ed Harry avrebbero mentito su molte questioni discusse nell’intervista con… - davidmasitaly : È una settimana che lo guardo in loop e rido...grazie @welikeduel e @CelenzaFabio vi amo! - DrGregHouse73 : Si può dire che di Harry e Meghan ME NE BATTO I COGLIONI? -