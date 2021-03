Medici venezuelani in soccorso del Molise

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo icubani che sono arrivati l’anno scorso in Italia, un contingente disosterrà il personale sanitario della regionenell’emergenza Covid-19. Il gruppo è composto da 18esiliati dal regime di Nicolás Maduro e fa parte dell’onlus “Venezuela: la pequeña Venecia”. Il programma di cooperazione è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Madama, dove isono stati ricevuti dal vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa. Hanno partecipato alla presentazione dell’iniziativa la deputata molisana Anna Elsa Tartaglione e la giornalista e presidente dell’ong, Marinellys Tremamunno. Nel team dici sono 1 anestesiologo, 1 pneumologo, 1 pediatra, 1 epidemiologo, 1 otorinolaringologo, 2 ...

