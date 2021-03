MCES Italia | grandi risultati all’Atleta League

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 7 marzo si è concluso ufficialmente il torneo ufficiale Atletadovesi è particolarmente distinto Il mega torneo Atleta, disputatosi a Roma ad inizio mese, ha dunque consacrato il panorama degli eSportsni grazie a nomi comeed al nuovo socio Alessio Calabrò di Rait88. La partecipazione è stata grande e l’entusiasmo alle stelle, ma andiamo avanti con un po’ di calma. Atleta: come renderegli eSports Il torneo Atletaha visto dunque la partecipazione dei ragazzi diche si sono dati battaglia a suon di tastiere al ritmo dei giochi migliori del momento come, ...

... fornendo loro le nostre consulenze come facciamo già con i circoli sportivi", dichiara Alessio Marvona, head of Esports di. Un progetto lungimirante, quindi, nato sotto suggerimento ...Con 114 match è ormai partita la settimana di scontri diretti organizzata in partnership conche porterà, al termine della competizione, alle finali con premi in denaro e la possibilità ...Il 7 marzo si è concluso ufficialmente il torneo ufficiale Atleta League dove MCES Italia si è particolarmente distinto Il mega torneo Atleta League, disputatosi a Roma ad inizio mese, ha dunque ...Concluso pochi giorni fa l'evento di MCES Italia con 15.000 player e montepremi da 30.000 euro sui più importanti videogiochi.