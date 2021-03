Mbda | nuovo sistema antinave Teseo per la Marina militare L’Ad Mariani | Continueremo a investire nel Sud

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 marzo 2021)Mk2/E. Questodi nuova generazione si basa sulla nota famiglia, conosciuta in tutto il mondo come Otomat, e produrrà un sostanziale miglioramento delle capacitàMk2/E sarà in grado di contrastare efficacemente bersagli sia marini che terrestri a lunghissimo raggio ed eserciterà autonomamente il pieno controllo della missione durante il volo missilistico. Ilintegrerà un’innovativa pianificazione della missione e unseeker a radio frequenza, con opzioni per funzionalità e capacità aggiuntive nel prossimo futuro.Mk2/E è la risposta a minacce in continua evoluzione, che generano la necessità di implementare nuovi requisiti operativi. Questa soluzione è il risultato delle attività tecniche e ...