Maurizio Costanzo | affondo durissimo che lascia senza parole ” Gli ospiti sono stupidi … “

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) C’è grande attesa per la ripartenza delShow, il noto programma condotto dal giornalista e marito di Maria De Filippi, che partirà ufficialmente il prossimo mercoledì 24 marzo. Il programma, come sempre, andrà in onda nel corso della seconda puntata, in seconda serata e su Canale 5. Proprio nelle scorse ore, il giornalista sembra aver rito una intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni, parlando di questa ripartenza, dopo tanti mesi di stop, delle emozioni da lui provate in questi giorni, che precedono il debutto con lo storico programma. Torna ilshow, mercoledì 24 marzo con tanti nuoviha rito nei giorni scorsi un’intervista molto interessante, nel ...