Matteo a 15 anni è alfiere della Repubblica | 2mila telefonate agli anziani soli durante il lockdown

(Di mercoledì 17 marzo 2021) . La storia diZini, premiato dal presidente Mattarella a15tra gli “eroi del Covid per il servizio di volontariato svolto, con grande passione e sensibilità, presso la Croce Rossa di Bologna”.i mesi del, effettuando oltre duemila, “è riuscito a “far recapitare la spesa, a fornire le medicine necessarie, e non di rado anche a favorire la visita del medico specialistico di”.il, all’inizio dell’emergenza Covid in Italia, ha offerto assistenza di ogni tipodi Bologna che erano rimasti da. Per questoZini è stato nominato a15 ...

Advertising

GoalItalia : Matteo Pessina non vuole svegliarsi: '11 anni fa mio padre mi ha portato a vedere la finale di Champions dell'Inter… - ItalianAirForce : Si è concluso la scorsa notte, con l'atterraggio a Linate di un Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare il… - lIlgoatyyy : RT @GoalItalia: Matteo Pessina non vuole svegliarsi: '11 anni fa mio padre mi ha portato a vedere la finale di Champions dell'Inter al Bern… - matteo_scarfo : RT @lusurpateur_: Sandra Milo, 88 anni - rep_firenze : Fiorentina, auguri social a Borgonovo: oggi avrebbe compiuto 57 anni [di Matteo Dovellini] [aggiornamento delle 09:… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo anni

Fanpage.it

... scriveSalvini orgoglioso e innamorato. Francesca, che è nata a Firenze 28fa, ha cominciato gli studi in Toscana e li ha conclusi a Roma. Ora è pronta a dedicarsi alla sua casa di ...Oltre asono stati insigniti Alice Chiozza , 18enne di Piacenza. Lei è stata premiata 'per l'... Poi Aruna Rossi , 18di Cento. 'Per la passione con cui si è dedicata, insieme agli amici del ...La scherma internazionale è tornata in pedana. E’ accaduto a Budapest per la prova di Coppa del Mondo di sciabola che era slittata nella scorsa stagione. Tra le protagoniste del Frascati Scherma in [.Il leader della Lega ha voluto festeggiare con un selfie il traguardo della compagna ventottenne. «Stamattina, qualcuno è diventato dottore magistrale in Economia e Direzione delle Imprese», ha scritt ...