Matrimonio in ospedale: quattro giorni dopo lui muore per complicazioni legate al Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono riusciti a convolare a nozze prima che lui morisse per complicazioni collegate al Covid. La straziante storia arriva dagli Stati Uniti Un uomo è riuscito a sposare la sua dolce metà poco prima di morire per complicazioni legate al Covid. Jeff e Sherry si sono fidanzati a dicembre e, prima che il Coronavirus si L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono riusciti a convolare a nozze prima che lui morisse percolal. La straziante storia arriva dagli Stati Uniti Un uomo è riuscito a sposare la sua dolce metà poco prima di morire peral. Jeff e Sherry si sono fidanzati a dicembre e, prima che il Coronavirus si L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Camille15818665 : @AngelsOfLove12 Chiedermi di sposarlo appena uscito dall'ospedale, andare in comune il giorno dopo e preparare il m… - danimorri_ : Che io abbia problemi a capire i film non è una novità e questo di stasera non fa differenza,uno che rimane in un i… -