Maselli | seduta Pisana salta | tra Pd e M5S scricchiolii?

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “Annullata senza una motivazione e all’ultimo momento ladel Consiglio regionale che avrebbe dovuto proseguire il dibattito iniziato lunedi’ scorso sul nuovo patto di legislatura che ha sancito l’allargamento della maggioranza al Movimento 5 stelle. Qualcosa gia’ scricchiola all’interno della ‘nuova maggioranza’?” “Di certo il pesantissimo documento sottoscritto da consiglieri comunali ed esponenti del territorio al gruppo regionale pentastellato contrario all’entrata nella Giunta Zingaretti del M5S deve aver creato un certo imbarazzo all’interno di una forza che da sempre si definisce antisistema e che avrebbe dovuto aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno.” “Tanto e’ vero che dal gruppo regionale registriamo solo un silenzio assordante. Cosa accadra’ adesso che nei palazzi che contano ci sono entrati in pianta stabile?”. Lo dichiara il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maselli seduta

RomaDailyNews

I cittadini meritano rispetto, non partiti che piegano le istituzioni al proprio interesse politico", concludeAssenze importanti per Carrara: Blochard, Perfigli,F, Cannas e Bassani. Mister Romano Del ...terapeutica e ricarica delle batterie tra il primo e il secondo tempo. Pronti via Carrara è ...