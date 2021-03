Mario Adinolfi vs Maneskin, è ironia sull’autocensura del testo per l’Eurovision: “Sono stati zitti e buoni”, e la band risponde (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la loro vittoria a Sanremo, per i Maneskin ora è tempo del rinomato Eurovision. Per poter partipare al contest musicale, però, la trasgressiva band ha dovuto censurare il suo brano. Tale scelta ha causato una serie di polemiche e prese in giro, fra le quali quella di Mario Adinolfi, giornalista e politico fortemente conservatore e cattolico, che non ha ovviamente perso occasione per deriderli pubblicamente sui social. I Maneskin, però, non si Sono persi d’animo, rispondendo a tono e spiegando le loro ragioni. Il post di Mario Adinolfi “Pur di partecipare all’Eurofestival – scrive su Twitter Mario Adinolfi – i Maneskin hanno accorciato il brano con cui hanno vinto ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la loro vittoria a Sanremo, per iora è tempo del rinomato Eurovision. Per poter partipare al contest musicale, però, la trasgressivaha dovuto censurare il suo brano. Tale scelta ha causato una serie di polemiche e prese in giro, fra le quali quella di, giornalista e politico fortemente conservatore e cattolico, che non ha ovviamente perso occasione per deriderli pubblicamente sui social. I, però, non sipersi d’animo,ndo a tono e spiegando le loro ragioni. Il post di“Pur di partecipare all’Eurofestival – scrive su Twitter– ihanno accorciato il brano con cui hanno vinto ...

Advertising

CaporaliCatia : @19tadan1 Sì. Mario Adinolfi ha già postato sui gender fluid facilmente 'comprabili'!?? - mario_cirio : RT @il_Maggiore: Io l’inglese lo conosco solo un pochino e lo parlo per niente, però ‘sto video è sufficientemente chiaro per avermi fatto… - giovis333 : RT @FValsabbia: PER NON DIMENTICARE!! I BRIGATISTI DI VIA FANI LIBERI DA ANNI Mario Adinolfi Dei responsabili della strage via Fani quatt… - FiorenzaPasini : RT @FValsabbia: PER NON DIMENTICARE!! I BRIGATISTI DI VIA FANI LIBERI DA ANNI Mario Adinolfi Dei responsabili della strage via Fani quatt… - f_mantova : RT @FValsabbia: PER NON DIMENTICARE!! I BRIGATISTI DI VIA FANI LIBERI DA ANNI Mario Adinolfi Dei responsabili della strage via Fani quatt… -