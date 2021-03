Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi: “Mi ha preso in giro” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’amicizia tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi si è deteriorata parecchio dai giorni del GF: ora la donna spiega le sue ragioni. Durante questa edizione del Grande Fratello, sembrava che all’interno della casa si fosse formata una grande intesa tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. La loro amicizia ha intrattenuto a lungo il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’amicizia trasi è deteriorata parecchio dai giorni del GF: ora la donna spiega le sue ragioni. Durante questa edizione del Grande Fratello, sembrava che all’interno della casa si fosse formata una grande intesa tra. La loro amicizia ha intrattenuto a lungo il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

blujasmine3 : RT @anthrdayofsun: Qui per dire che Maria Teresa è l’unica che ha strumentalizzato il lutto di Dayane. In casa quando Stefania e Tommaso fe… - downeysvoice : Ma è palesemente Maria Teresa Ruta - xcinefilax : MA CHI CAZZO TI OBBLIGA A PARTECIPARE ALLA ROOM PIODORCO Avete un problema serio con Maria Teresa fatevi vedere da… - stannopippoflop : @Elena92488468 Hai detto il falso sulla mia dolce e fragile Maria Teresa ???? Ricordati che tu nel mondo fatato non c… - mefromtheblock_ : mentre per il drama non creato da loro ma dalle fan “sciure”, secondo la logica delle fatine, Maria Teresa può comm… -