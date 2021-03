Maria Teresa Ruta, amicizia finita con Tommaso Zorzi? L’ex gieffina rivela le sue intenzioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo che Tommaso Zorzi ha smesso di seguirla su Instagram, Maria Teresa Ruta commenta il gesto e rivela cosa intende fare al riguardo. Da quando è terminata, la quinta edizione del GF Vip non smette di regalare colpi di scena anche fuori dalle mura di Cinecittà. Una volta usciti dalla famosa porta rossa, le dichiarazioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo cheha smesso di seguirla su Instagram,commenta il gesto ecosa intende fare al riguardo. Da quando è terminata, la quinta edizione del GF Vip non smette di regalare colpi di scena anche fuori dalle mura di Cinecittà. Una volta usciti dalla famosa porta rossa, le dichiarazioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

La7tv : #lariachetira Maria Teresa #Meli: 'La Merkel si è presa paura ma la Merkel ha anche Pfizer, per cui bloccare… - La7tv : #lariachetira Maria Teresa #Meli (Corriere della Sera): 'Sulla sospensione di #AstraZeneca non c'è stata nessuna co… - silenzio23 : @miiannoio @didfromthebIock @GiuffMl @LostIsland143 @BITCHYFit Ciò non toglie che Maria Teresa ha risposto tranquil… - RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: Maria Teresa su ClubHouse ORA !! #Ruters inondatela d'amore d'affetto ? @MteresaRuta ??????? - Francy11412804 : RT @RutaAllTheWay: Maria Teresa su ClubHouse ORA !! #Ruters inondatela d'amore d'affetto ? @MteresaRuta ??????? -