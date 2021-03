Maria Morgante diventa socio onorario dell’Automobile Club della Campania

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 marzo 2021), direttore generale dell’Asl di Avellino, è insignita del titolo diall’Aci, l’Automobiled’Italia. A conferirle il riconoscimento è il presidente dell’Aci, Antonio Coppola, che motiva così la decisione assunta dal consiglio direttivo su sua proposta: “in questo lungo periodo di pandemia in cui le strutture e gli operatori sanitari si stanno distinguendo per professionalità, umanità e profondo spirito di abnegazione ci è sembrato giusto e doveroso sottolineare il pregevole lavoro in difesavita che si sta svolgendo nell’Asl irpina, sotto la valida e instancabile regiadottoressa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.