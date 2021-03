Marco Carrara: "Vi racconto il mio blocco emotivo a un anno dai camion di Bergamo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - “Ogni nembrese ha una storia da raccontare, la mia è quella di uno stordimento e di un blocco emotivo. Per un mese sono stato incapace di dire ai telespettatori che sono della bergamasca e che via Borgo Palazzo, tragicamente percorsa esattamente un anno fa dai camion militari con le bare a bordo, era la strada della mia adolescenza”. Marco Carrara, 28 anni, nato ad Alzano e cresciuto a Nembro, gli epicentri bergamaschi della prima ondata del virus e da dieci anni trapiantato a Roma dove su Raitre è conduttore di ‘Timeline focus' e anima storica del “moviolone” di Agorà, per la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, accompagnata dal lutto nazionale e dal premier Draghi a Bergamo, ripercorre con Agi l'anno più complicato ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - “Ogni nembrese ha una storia da raccontare, la mia è quella di uno stordimento e di un. Per un mese sono stato incapace di dire ai telespettatori che sono della bergamasca e che via Borgo Palazzo, tragicamente percorsa esattamente unfa daimilitari con le bare a bordo, era la strada della mia adolescenza”., 28 anni, nato ad Alzano e cresciuto a Nembro, gli epicentri bergamaschi della prima ondata del virus e da dieci anni trapiantato a Roma dove su Raitre è conduttore di ‘Timeline focus' e anima storica del “moviolone” di Agorà, per la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, accompagnata dal lutto nazionale e dal premier Draghi a, ripercorre con Agi l'più complicato ...

