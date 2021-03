Maradona, quel 17 marzo del 1991 e l’ultima partita al San Paolo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Era il 17 marzo del 1991 quando Diego Armando Maradona giocò la sua ultima partita al San Paolo con la maglia azzurra. Da allora sono passati esattamente 30 anni ed il legame con i tifosi è diventato così forte da superare anche la morte. quella gara di 30 anni fa vide il Napoli avere la meglio su un modesto Bari per 1-0. A siglare la rete fu Gianfranco Zola, l’assist al bacio però, neanche a dirlo, è proprio di Diego che riuscì a vedere la giocata che gli altri non potevano neanche immaginare. La rete segnata al minuto 55 di Zola decretò quindi la vittoria del Napoli e quindi l’ultima gara di Maradona al San Paolo è legata ad una vittoria, non poteva essere altrimenti. La settimana successiva il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Era il 17delquando Diego Armandogiocò la sua ultimaal Sancon la maglia azzurra. Da allora sono passati esattamente 30 anni ed il legame con i tifosi è diventato così forte da superare anche la morte.la gara di 30 anni fa vide il Napoli avere la meglio su un modesto Bari per 1-0. A siglare la rete fu Gianfranco Zola, l’assist al bacio però, neanche a dirlo, è proprio di Diego che riuscì a vedere la giocata che gli altri non potevano neanche immaginare. La rete segnata al minuto 55 di Zola decretò quindi la vittoria del Napoli e quindigara dial Sanè legata ad una vittoria, non poteva essere altrimenti. La settimana successiva il ...

Advertising

anteprima24 : ** Maradona, quel 17 marzo del 1991 e l'ultima partita al San Paolo ** - CarleBa83 : @schiavonegiovan @LaStampa Ha vinto anche più di quel tossico di Maradona ???? - alexjayo68 : @CucchiRiccardo @matteomarani Per me grandissimo giocatore in quel Napoli. Vero oscurato da Maradona, ma che giocatore.. - finoallafine221 : Talmente banali che ho anticipato anche la beatificazione, in quel di vesuviolandia, di un uomo molto ma molto disc… - doublegiem : @frmas94 Sembrava Maradona quel giorno ahahhaahah -