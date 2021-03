Maradona | il 17 marzo del 1991 l’ultima partita al San Paolo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Era il 17delquando Diego Armandogiocò la sua ultimaal Sancon la maglia azzurra. Da allora sono passati esattamente 30 anni ed il legame con i tifosi è diventato così forte da superare anche la morte. Quella gara di 30 anni fa vide il Napoli avere la meglio su un modesto Bari per 1-0. A siglare la rete fu Gianfranco Zola, l’assist al bacio però, neanche a dirlo, è proprio di Diego che riuscì a vedere la giocata che gli altri non potevano neanche immaginare. La rete segnata al minuto 55 di Zola decretò quindi la vittoria del Napoli e quindigara dial Sanè legata ad una vittoria, non poteva essere altrimenti. La settimana successiva il Napoli perse 4-1 in ...