Måneskin | il nuovo album “Teatro D’ira – Vol I” fuori venerdì 19 Marzo 2021

Dopo la strabiliante vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo con il brano "Zitti e Buoni" già certificato disco d'oro, i Måneskin pubblicano venerdì 19 Marzo 2021 il nuovo album "Teatro D'ira – Vol.I". A distanza di due anni dal debutto con "Il ballo della vita", doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena musicale presenta "Teatro D'ira – Vol. I", il primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell'anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze. Un percorso ambizioso e in continuo divenire, partito dai singoli "Vent'anni" (disco di platino) link al video e ...

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin nuovo I Måneskin si sono auto - censurati per l'Eurovision: ecco il nuovo testo di 'Zitti e buoni' Su YouTube è uscita una nuova versione di Zitti e buoni , brano dei Måneskin vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e per questo, di diritto, nostro rappresentante al prossimo Eurovision, previsto all'Ahoy Arena di Rotterdam a maggio. Una delle regole ...

Maneskin, testo e video della versione di "Zitti e buoni" per l'Eurovision ... fino alla finale di sabato 22 in cui verrà proclamato il nuovo vincitore e, di conseguenza il nuovo paese ospitante. approfondimento Maneskin, da X Factor 2017 a Sanremo 2021: la storia del gruppo ...

Su YouTube è uscita una nuova versione di Zitti e buoni , brano dei Måneskin vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e per questo, di diritto, nostro rappresentante al prossimo Eurovision, previsto all'Ahoy Arena di Rotterdam a maggio. Una delle regole ... fino alla finale di sabato 22 in cui verrà proclamato il nuovo vincitore e, di conseguenza il nuovo paese ospitante. approfondimento Maneskin, da X Factor 2017 a Sanremo 2021: la storia del gruppo ...