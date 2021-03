Maneskin | dal 19 marzo nuovo album “Teatro d' ira – Vol I”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni” già certificato disco d'oro, ipubblicano venerdì 192021 ild'ira – Vol.I”. A distanza di due anni dal debutto con “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena musicale presenta “d'ira – Vol. I”, il primo volume di unprogetto più ampio che si svilupperà nel corso dell'anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze. Un percorso ambizioso e in continuo divenire, partito dai singoli “Vent'anni” (disco di platino) link al video e dall'inedito “Zitti e buoni” link al video, brano con cui hanno vinto ...

Incompresi dalla demoscopica (che li ha bullizzati) e vilipesi dal voto dell'orchestra (13esimi ... La statuetta al rock nudo dei Måneskin è storica, innegabile.